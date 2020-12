Baden-Württembergs Kultusministerin wirbt für die Öffnung von Schulen nach den Weihnachtsferien.

Präsenzunterricht sei durch nichts zu ersetzen, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Gerade mit kleineren Kindern in der Grundschule sei digitaler Unterricht im Grunde nicht möglich. Sie gehe davon aus, dass man Kitas und Grundschulen in jedem Fall wieder öffne und die Klassen 5, 6 und 7 sowie die Abschlussklassen im Blick behalte - unabhängig von den Corona-Inzidenzzahlen.



Die Kultusminister wollen in den kommenden Tagen darüber sprechen, wann und wie es mit dem Schulunterricht weitergehen soll. Die rheinland-pfälzische Ressortchefin Hubig sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Beratungen sollten vor dem nächsten Treffen zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Länder-Regierungschefs am 5. Januar stattfinden. Der derzeitige Lockdown ist vorerst bis zum 10. Januar befristet.

