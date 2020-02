In Baden-Württemberg will Kultusministerin Eisenmann das Tragen einer Vollverschleierung in Schulen verbieten lassen.

Um dafür eine Rechtsgrundlage zu schaffen, wolle man zügig das Schulgesetz anpassen, sagte die CDU-Politikerin. Die Religionsfreiheit habe ihre Grenzen, wenn sich Lehrkräfte und Schülerinnen im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr ins Gesicht schauen könnten, betonte sie. Gestern hatte das Oberverwaltungsgericht in Hamburg entschieden, dass eine Berufsschülerin vollverschleiert am Unterricht teilnehmen darf. Zur Begründung hieß es, für ein Verbot fehle die rechtliche Grundlage. Hamburg und auch Schleswig-Holstein kündigten daraufhin an, ihre Schulgesetze dementsprechend zu ändern.