Im Zusammenhang mit einer linksextremistischen Drohkampagne sind in Berlin zwei Verdächtige festgenommen worden.

Wie die Staatsanwaltschaft in Stuttgart mitteilte, sollen die 39-jährige Frau und der 38-jährige Mann seit Dezember 2019 in insgesamt fünf Wellen Briefe unter anderem an Politiker verschickt haben. Außerdem steht das Paar im Verdacht, Brandanschläge auf ein Gebäude der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg und die Villa des Fleischunternehmers Tönnies in Rheda-Wiedenbrück begangen zu haben.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.