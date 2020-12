Drei Monate vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben die Grünen Ministerpräsident Kretschmann zu ihrem Spitzenkandidaten gewählt.

Kretschmann erhielt beim Online-Parteitag 91,5 Prozent der Stimmen. Der 72-Jährige hatte keinen Gegenkandidaten. Beim der Veranstaltung in Reutlingen ist wegen der Pandemie nur die Parteiführung vor Ort, die über 200 Delegierten sind per Internet zugeschaltet.



Kretschmann kündigte an, er werde ohne Koalitionsaussage in die Wahl gehen. Derzeit führt der Grünen-Politiker eine Koalition mit der CDU an.

