Kurz nach Bekannwerden von Ermittlungen des Militärischen Abschirmdiensts gegen Verdächtige beim Beschaffungsamt der Bundeswehr ist einer der Mitarbeiter tot aufgefunden worden.

Der Mann habe sich das Leben genommen*, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mit. Die Nachricht habe Betroffenheit ausgelöst. Nach Recherchen des Südwestrundfunks und des ARD-Hauptstadtstudios soll es sich um den Hauptverdächtigen handeln. Das Ministerium wollte das weder bestätigen noch dementieren.



Wegen möglicher Zugehörigkeit zu rechtsextremistischen "Reichsbürgern" oder "Selbstverwaltern" wird gegen acht Personen in der Regionalstelle für Qualitätsmanagement in Ulm ermittelt. Das hatte das Verteidigungsministerium am Dienstagabend mitgeteilt. Die Untersuchungen laufen demnach seit Ende 2019.



*Anmerkung der Redaktion:

Wir berichten nur in Ausnahmefällen über das Thema Suizid, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben. Wenn Sie selbst depressiv sind, wenn sie Suizid-Gedanken haben, dann kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge im Internet oder über die kostenlose Hotlines 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 oder 116 123.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.