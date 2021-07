Die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg verstößt mit ihrem Nachtragshaushalt womöglich gegen die Landesverfassung.

Der Präsident des Rechnungshofs, Benz, erklärte in Stuttgart, er sehe Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit. Zum Jahresende 2020 habe das Land durch wieder anziehende Steuereinnahmen einen Kassenüberschuss von 3,2 Milliarden Euro erzielt. Benz mahnte, Grüne und CDU müssten diesen Spielraum als Alternative zu weiteren Notlagen-Krediten nutzen. Die Koalition in Stuttgart will 1,2 Milliarden Euro neue Kredite aufnehmen.



Die FDP hatte bereits angekündigt, eine Verfassungsklage zu prüfen.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.