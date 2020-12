In Baden-Württemberg gilt in Gemeinden mit hohen Corona-Zahlen künftig eine nächtliche Ausgangssperre. Wie die Landesregierung in Stuttgart mitteilte, betrifft dies Kreise mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Dort sollen die Bürger ihre Häuser nachts nur noch in begründeten Fällen verlassen dürfen.

Nähere Details will das Sozialministerium in einem Erlass regeln. Die Maßnahmen sollen dann in den betroffenen Gebieten schnellstmöglich in Kraft treten.



Derzeit liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim, Pforzheim, Heilbronn und drei weiteren Landkreisen über der Marke von 200. Für Mannheim hat Oberbürgermeister Kurz bereits eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr verkündet. Sie tritt morgen in Kraft und gilt bis zum 14. Dezember.



In Deutschland waren zuletzt 22.046 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet worden. Das sind etwa 200 weniger als vor einer Woche. 479 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Das ist der zweithöchste Stand seit Beginn der Pandemie.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.