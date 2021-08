In Baden-Württemberg tritt heute eine neue Corona-Verordnung mit weitreichenden Lockerungen für geimpfte und vom Virus genesene Menschen in Kraft.

Wer zu einer dieser beiden Gruppen gehört, genießt unabhängig von regionalen Corona-Inzidenzen in vielen Bereichen wieder größere Freiheiten. Hingegen müssen Ungeimpfte wesentlich häufiger als bisher negative Antigen-Schnelltests vorweisen. Das gilt etwa für Besuche in Museen, Hotels, Fitnessstudios, bei Ausstellungen, beim Friseur sowie in Restaurants in Innenräumen.



Ausgenommen von der Testpflicht sind unter anderem noch nicht eingeschulte Kinder. Für ungeimpfte und nicht genesene Gäste von Clubs und Diskotheken reicht ein Antigen-Schnelltest nicht aus, sondern hier muss im Vorfeld sogar ein kostenpflichtiger negativer PCR-Test gemacht werden.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.