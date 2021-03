Nach ihrem Sieg bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben die Grünen mit Sondierungen zur Regierungsbildung begonnen.

Vertreter der Partei trafen sich zunächst mit der CDU. Am Nachmittag folgten Gespräche mit SPD und FDP. Nach den jeweils 90-minütigen Beratungen war von einem angenehmen und konstruktiven Austausch in freundlicher Atmosphäre die Rede. Inhaltliche Angaben wurden nicht gemacht. Eine zweite Runde der Sondierungsgespräche soll in der kommenden Woche stattfinden. Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen hat zwei Optionen: Eine Fortsetzung der Koalition mit der CDU und ein Dreier-Bündnis mit SPD und FDP. Kretschmann hat sich bislang noch nicht festgelegt.

