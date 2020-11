Als bundesweit erste Partei hat die SPD in Baden-Württemberg einen sogenannten "hybriden" Parteitag abgehalten.

Die 320 Delegierten trafen sich wegen der geltenden Corona-Auflagen online. Weil aber keine rechtssichere digitale Abstimmungstechnik zur Verfügung stand, wurden die Personalentscheidungen per Urnenwahl gefällt. An 20 Standorten im ganzen Land mussten die Delegierten am Nachmittag ihre Stimmen persönlich abgeben. Anschließend wurden sie dezentral ausgezählt.



Auf dem Parteitag wurde der baden-württembergische SPD-Vorsitzende Stoch mit 95 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Stoch wurde auch zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im März gekürt.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.