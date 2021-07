In Baden-Württemberg melden die Behörden steigende Wasserstände.

Vor allem im Landkreis Lörrach habe sich die Hochwasserlage verschärft, berichtet der SWR. Einzelne Orte sind nicht mehr passierbar, in einigen Regionen wurden Straßen gesperrt.



Auch die Schweiz ist von Hochwasser betroffen. Im Kanton Schaffhausen wurden einem Medienbericht zufolge zwei Dörfer überschwemmt. In Belgien wurden entlang der Maas Menschen aus einigen Gemeinden in Sicherheit gebracht, wie die Nachrichtenagentur Belga meldete. In den Überschwemmungsgebieten kamen 12 Menschen ums Leben. Es gibt mehrere Vermisste.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.