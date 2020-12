Die Diskussionskultur im baden-württembergischen Landtag hat sich in der aktuellen Legislaturperiode mit dem Einzug der AfD verändert.

Das ist das Ergebnis einer Studie des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache (IDS), die vom Deutschlandfunk und dem SWR in Auftrag gegeben wurde. Die Sprach- und Politikwissenschaftlerin Heidrun Kämper wertete Parlamentsprotokolle der laufenden 16. Legislaturperiode sowie der vorhergehenden 15. Legislaturperiode von 2011 bis 2016 qualitativ aus. Es handelt sich dabei um die bisher umfassendste Untersuchung der Debatten eines deutschen Parlaments.



2016 kam die AfD erstmals in den Stuttgarter Landtag. Seither, so beschreiben es viele Beobachter, hat sich die Debattenkultur stark gewandelt. Dies lässt sich mit der Studie auch sprachwissenschaftich belegen.



Die Veränderung lässt sich demnach an verschiedenen Parametern ablesen. Während beispielweise in der aktuellen Legislaturperiode bisher 135 Mal das Wort "Ordnungsruf" gefallen ist, kam dieses in der Legislatur zuvor nur zweimal vor. Um Ruhe gebeten wurde 137 Mal, in der Legislaturperiode zuvor war dies nur 39 Mal der Fall.

Kampf um Deutungshoheit kann an Begriffen gemessen werden

Der Kampf um die begriffliche Deutungshoheit wird beim Gebrauch von Demokratiebegriffen, also Wörtern wie "demokratisch", "Demokratie", "Demokrat*in" deutlich: Während die Wortgruppe in der 15. Legislatur 1.548 Mal verwendet wurde, sind es in der 16. Legislatur mit 3.120 mehr als doppelt so viele Nennungen. Gleichzeitig seien die Debatten im Stuttgarter Landtag der Studie zufolge auch grundsätzlicher geworden. So geht es häufiger um Parlamentarismus und Demokratie an sich.



Dreimal häufiger fallen im Landtag Begriffe, die teils dazu dienen, sich selbst als Opfer und andere als Täter zu bezeichnen. So wurden sowohl das Wort "Opfer" (452 zu 223), "Antisemitismus" (527 zu 15) als auch "Nazi" (40 zu 9) teilweise um ein Vielfaches häufiger in der aktuellen Legislaturperiode verwendet als in der vorhergehenden.



