Die CDU Baden-Württemberg hat sich für ein generelles Burkaverbot ausgesprochen.

Auf einem Landesparteitag in Rust stimmten die Delegierten mehrheitlich für einen entsprechenden Antrag der Jungen Union. Forderungen nach einem Vollverschleierungsverbot waren in der CDU in der Vergangenheit immer wieder diskutiert worden. Zudem wandte sich der Parteitag gegen eine Zusammenarbeit von Land und Kommunen mit dem Islam-Dachverband Ditib. Er steht wegen des Einflusses der türkischen Behörden seit langem in der Kritik.