In Baden-Württemberg müssen sich ungeimpfte Lehrkräfte mit Beginn des neuen Schuljahres täglich testen lassen.

Dies gelte auch für alle anderen ungeimpften Arbeitskräfte an der Schule, sagte Landeskultusministerin Schopper in Stuttgart. Schülerinnen und Schüler sollen dreimal wöchentlich getestet werden. Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen. In den Schulen gilt weiterhin Maskenpflicht.



Nach Angaben der Ministerin soll im Fall einer Infektion künftig nicht mehr die ganze Klasse in Quarantäne gehen, sondern nur das betroffene Kind. Die Klasse wird stattdessen fünf Tage lang täglich getestet.

