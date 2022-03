Von Sonntag müssen an in Innenräumen in Baden-Württemberg keine Masken mehr getragen werden und die Zugangsregeln fallen weg. (Bernd Weißbrod/dpa)

Darauf verständigte sich die Koalition aus Grünen und CDU in Stuttgart. Die Landesregierung bezweifelt, dass die Regeln vor Gericht standhalten. Das bedeutet, dass von Sonntag an in Innenräumen in Baden-Württemberg keine Masken mehr getragen werden müssen und die Zugangsregeln wegfallen.

Ähnlich hatte sich gestern bereits Hessen entschieden. Auch Bayern will trotz hoher Inzidenzen keine Hotspot-Regel für das ganze Bundesland einführen.

Anders hat sich Mecklenburg-Vorpommern entschieden, dort gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen bis vorläufig zum 27. April.

Abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen dürfen Eindämmungsmaßnahmen laut dem neuen Infektionsschutzgesetz nur noch in Hotspot-Regionen angewandt werden. Kritisiert wird daran vor allem, dass dafür keine Kriterien festgelegt worden seien.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.