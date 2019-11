Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im baden-württembergischen Landtag, Reinhart, kritisiert die Bundes-Führung der Partei.

"Spiegel Online" zitiert aus einem Schreiben Reinharts. Darin heißt es, die CDU habe für die großen Fragen der Zeit keine Antennen und keine Agenda mehr. Sie sei inhaltlich insolvent. So sei die CDU in der Klimadebatte lange kaum sprechfähig gewesen. Die Diskussionen in der Digitalpolitik seien fast unbemerkt an der Partei vorbeigelaufen. Reinhart kritsiert, der radikale Pragmatismus der letzten Jahre habe zu Erschöpfung geführt. Es sei Zeit für ein Sanierungsprogramm. Die Union müsse lernen, sich besser auf die neuen politischen und sozialen Konfliktlinien in der Gesellschaft einzustellen. Diese verliefen zwischen urbanen Eliten auf der einen und Modernisierungsverlierern auf der anderen Seite, so der Fraktionschef in Baden-Württemberg. - Nächste Woche hält die CDU ihren Parteitag in Leipzig ab.