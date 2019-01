Die baden-württembergischen Behörden haben zwei im Dezember festgenommene Terrorverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Es bestehe kein dringender Tatverdacht mehr, teilten das Landeskriminalamt und die Karlsruher Staatsanwaltschaft mit. Die beiden Männer waren im nordbadischen Plankstadt und in Frankfurt festgenommen worden. Ein dritter Verdächtiger kam bereits vor einer Woche frei.



Eine ebenfalls festgenommene Frau bleibt dagegen in Untersuchungshaft. In ihrem Haus in Plankstadt war ein Sturmgewehr samt Munition gefunden worden. Gegen sie wird unter anderem wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat ermittelt.