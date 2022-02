Die Grundimmunität müsse deutlich verbessert werden, wenn man nicht wieder einen Pandemieherbst wie 2020 der 2021 erleben wolle, sagte Baehrens im Deutschlandfunk . Sollte sich das Gesetz als überflüssig erweisen, sei es kein Problem, dieses wieder aufzuheben. Sieben Bundestagsabgeordnete von SPD, Grünen und FDP - darunter auch Baehrens - hatten dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt. Die Impfpflicht soll demnach vom 1. Oktober dieses Jahres an gelten und bis zum 31. Dezember 2023 befristet werden. Als erster legte eine Gruppe um Bundestags-Vizepräsident Kubicki, FDP, einen Antrag gegen eine allgemeine Impfpflicht vor. In der FDP gibt es Überlegungen für eine Impfpflicht ab 50 Jahren. Die Union regte eine Impfpflicht für bestimmte Alters- und Berufsgruppen an, je nachdem wie schwerwiegend eine akute Bedrohung ist. Auch die AfD hat einen Fraktionsantrag gegen die Impfpflicht vorgelegt.