Baerbock sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, sie appelliere eindringlich an progressive arabischen Länder, die Hamas aufzufordern, die Waffen niederzulegen. Man könne sich nicht einen schlanken Fuß machen und einen Waffenstillstand fordern und meinen, Israel müsse einfach aufhören, sich selbst zu verteidigen. Damit ignoriere man, dass dann auch das Leid der Palästinenser nicht enden würde, die von der Hamas als menschliche Schutzschilde missbraucht würden.

An die Adresse Israels richtete Baerbock erneut die Forderung, das Leid der Zivilisten im Gazastreifen so klein wie möglich zu halten. Die Bundesaußenministerin betonte, man könne nicht einfach per Flugblatt Zivilisten dazu aufrufen, sich in Sicherheit zu bringen, wenn es keine sicheren Gebiete im Gaza-Streifen gebe.

