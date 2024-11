UNO-Klimakonferenz

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) auf der Weltklimakonferenz in Baku (AP / Peter Dejong)

Die Grünen-Politikerin sagte in Baku, man befinde sich inmitten eines geopolitischen Machtspiels einiger fossiler Staaten. "Wir Europäer werden nicht zulassen, dass die verletzlichsten Staaten auf der Welt, insbesondere die kleinen Inselstaaten, von einigen der neuen fossilen und reichen Emittenten jetzt hier über den Tisch gezogen werden", betonte Baerbock. Die Anliegen der besonders vom Klimawandel betroffenen Länder würden bisher leider von der aserbaidschanischen Präsidentschaft des Gipfels ignoriert.

Zentraler Streitpunkt ist, wie stark die finanziellen Hilfen für die am wenigsten entwickelten Länder - unter anderem in Afrika - aufgestockt werden. Deutschland und andere Staaten verlangen, dass sich Länder wie China und Saudi-Arabien finanziell stärker beteiligen.

Am Nachmittag verließen Vertreter der kleinen Insel-Staaten aus Protest gegen die vorliegenden Beschlussentwürfe die Verhandlungsrunde. Ihre Interessen seien bisher in keiner Weise berücksichtigt worden, begründete ein Unterhändler den Schritt. Der Protestaktion schloss sich auch die Gruppe der am wenigsten entwickelten Staaten an.

Laut Volkswirten benötigen Entwicklungsländer mindestens eine Billion Dollar

In einem ersten am Freitag vorgelegten Entwurf für ein Abkommen war die Rede von 250 Milliarden Dollar jährlich für den Klimaschutz. Das war von den Entwicklungsländern als viel zu niedrig zurückgewiesen worden. Volkswirte schätzen, dass die Entwicklungsländer bis zum Ende des Jahrzehnts Zugang zu mindestens einer Billion Dollar jährlich benötigen werden, um die Folgen des Klimawandels zu bewältigen und auf erneuerbare Energien umzustellen.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.