Dienstreise

Bundesaußenministerin Baerbock (picture alliance/dpa | Fabian Sommer)

Man sei bereit, sich zur Sicherheit der Partner noch stärker einzubringen, erklärte die Grünen-Politikerin anlässlich ihrer dreitägigen Reise in die baltischen Staaten. Details nannte Baerbock nicht. Sie verwies allerdings darauf, dass im Notfall jeder Quadratzentimeter des gemeinsamen Bündnisgebiets verteidigt werde.

Zum Auftakt ihres Besuchs kommt Baerbock heute in der lettischen Hauptstadt Riga zunächt mit ihrem Amtskollegen Rinkevics zusammen. Auch ein Gespräch mit Regierungschef Karins ist geplant. Am Nachmittag wird Baerbock an Beratungen

mit den Außenministern aller drei baltischen Länder teilnehmen.

