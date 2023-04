China-Reise

Baerbock räumte vor ihrer Abreise nach China dem Thema Ukraine-Krieg oberste Priorität für ihren Besuch ein. Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag, Hofreiter, sagte im Deutschlandfunk , man dürfe in Bezug auf China nicht die Fehler wiederholen, die man in den Beziehungen zu Russland gemacht habe. Er beklagte im Deutschlandfunk, dass es in der Ampelkoalition unterschiedliche Haltungen gebe. Während Grüne und FDP für mehr Eigenständigkeit plädierten, herrsche in Teilen der SPD und im Kanzleramt die Meinung vor, es werde "alles schon nicht so schlimm kommen".