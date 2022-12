Bundesaußenministerin

Außenministerin Annalena Baerbock besucht Nigeria (Annette Riedl / dpa / Annette Riedl)

Zum Auftakt besuchte sie ein mit deutscher Unterstützung arbeitendes Berufsbildungsprojekt in der Hauptstadt Abuja. Dort wird Jugendlichen eine duale Ausbildung etwa für Schreiner, Maurer und Klempner angeboten. Anschließend wollte Baerbock in den Nordosten des Landes fliegen, der als Hochburg der militant-islamistischen Terrormiliz Boko Haram gilt. Dort will die Grünen-Politikerin sich unter anderem über ein Camp zur Wiedereingliederung früherer Kämpfer in die Zivilgesellschaft informieren.

Wichtigster Termin ihrer Reise ist morgen die Rückgabe von 20 historischen Benin-Bronzen aus deutschen Museen an die nigerianische Regierung. Daran nimmt auch Kulturstaatsministerin Roth teil.

