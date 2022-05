Grundgesetzänderung

Vertreterinnen und Vertreter der Ampel-Koalition sowie der Union gaben die Einigung gestern am späten Abend nach einem Treffen im Finanzministerium in Berlin bekannt. Von den Grünen verlangte Maßnahmen etwa zum Schutz vor digitalen Angriffen sollen demnach nicht aus dem Sondervermögen, sondern aus dem Bundeshaushalt finanziert werden.

Bundesaußenministerin Baerbock sagte heute früh im Deutschlandfunk , es handle sich um einen guten Kompromiss. Die Bundesregierung stehe zu ihrer Verantwortung, damit sie die Verpflichtungen in der NATO erfüllen könne, erklärte die Grünen-Politikerin. Die Partner müssten sich auf Deutschland verlassen können. In der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit habe es in Deutschland dramatische Lücken gegeben. Deswegen sei es ihr wichtig gewesen, das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro im Grundgesetz zu verankern.