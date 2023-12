Außenministerin Annalena Baerbock wird in Ruanda von ihrem Amtskollegen Vincent Biruta begrüßt. (Hannes P. Albert/dpa)

In der Hauptstadt Kigali will sie an der Eröffnung der ersten kommerziellen mRNA-Impfstofffabrik in Afrika teilnehmen. Betrieben wird die Produktionsstätte von dem Mainzer Unternehmen Biontech. An dem Standort sollen Impfstoffe ausschließlich für den afrikanischen Kontinent hergestellt werden, der bislang auf Vakzin-Importe angewiesen ist.

Baerbock plant zudem ein Treffen mit Ruandas Außenminister Biruta und einen Besuch an der Gedenkstätte für den Völkermord im Land, der sich kommendes Jahr zum 30. Mal jährt.

