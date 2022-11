Diplomatie

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (AFP / JOHN THYS)

An der Sitzung nimmt auch Bundesaußenministerin Baerbock teil. Sie will nach Angaben des Auswärtigen Amtes erreichen, dass die Regierung in Teheran in einer Resolution dazu aufgefordert wird, die Repressionen gegen die eigene Bevölkerung einzustellen. Ziel sei ein Appell, die Menschenrechte, insbesondere von Mädchen und Frauen, einzuhalten. Die Sondersitzung findet auf Antrag Deutschlands und 50 weiterer Staaten statt. In dem Antrag wird auch eine unabhängige Untersuchung der Lage vor Ort gefordert.

