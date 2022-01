Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) (picture alliance / dpa / Reuters / Pool | Hannibal Hanschke)

Bundesaußenministerin Baerbock sagte der französischen Zeitung "Ouest-France", ihre Botschaft an die Regierung in Kiew sei, dass man die wirtschaftliche Zusammenarbeit ausbauen wolle - etwa durch Energie-Partnerschaften im Bereich des grünen Wasserstoffs. Wenn aber ökonomische Akteure das Gefühl hätten, die Lage in der Ukraine sei insgesamt unsicher oder instabil, werde deren Bereitschaft zu Investitionen sinken. Genau das aber würde dann dem russischen Präsidenten Putin in die Karten spielen, warnte die Grünen-Politikerin. Gerade jetzt sei es wichtig, die Ukraine nicht zu destabilisieren.

Baerbock sagte zu, die Sicherheitslage für die deutschen Botschaftsmitarbeiter werde kontinuierlich überprüft. Sollten Familienangehörige des Personals freiwillig ausreisen wollen, könnten sie dies auf Kosten des Auswärtigen Amtes tun.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.