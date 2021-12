Außenministerin Annalena Baerbock (picture alliance / AP / Michele Tantussi)

Sie reiste dazu nach Liverpool. In der englischen Stadt kommen heute die Außenminister der sieben führenden westlichen Wirtschaftsnationen zusammen. Vor ihrem Abflug in Berlin sagte die Grünen-Politikerin, sie wolle die Klimapolitik zum zentralen Thema machen, wenn Deutschland im kommenden Jahr den Vorsitz der G7 übernimmt. Nach ihren Worten geht es dabei auch um Auswirkungen auf die Friedens- und Sicherheitspolitik. Der G7-Gruppe gehören neben Deutschland die USA, Kanada, Japan, Italien, Großbritannien und Frankreich an.

Die Ministerin hatte zuvor ihre Antrittsbesuche in Frankreich, bei der EU in Brüssel sowie in Polen absolviert.

