Cohen in Berlin

Dies sei immer das Aushängeschild Israels gewesen. Mit besonderer Sorge sehe man den Plan, die Todesstrafe einzuführen. Zugleich sprach Baerbock von engen und einzigartigen Beziehungen beider Länder. In Israel gibt es seit Wochen massive Proteste gegen die von der rechts-religiösen Regierung geplante Justizreform. Kritiker warnen vor einer Aushebelung der Gewaltenteilung.

Cohen rief die Bundesregierung dazu auf, den Druck auf den Iran im Konflikt um das Atomprogramm zu erhöhen. Es sei Zeit zu handeln, um Teheran davon abzuhalten, eine nukleare Waffe zu entwickeln, sagte Cohen. Der Iran hatte sich 2015 in einem internationalen Abkommen zur Einschränkung seines Atomprogramms verpflichtet. Seit dem Ausstieg der USA aus der Vereinbarung hat der Iran die Beschränkungen schrittweise rückgängig gemacht.

Der FDP-Politiker und Vize-Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Faber, hatte sich vor dem Treffen für deutliche Worte der Bundesregierung ausgesprochen. Israel sei nach wie vor ein verlässlicher Partner, sagte das Mitglied der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe im Deutschlandfunk. Die deutsche Regierung solle aber ihre Besorgnis bezüglich rechter sowie rechts-religiöser Politiker in der israelischen Regierung ansprechen. Die langjährige Freundschaft beider Länder zueinander sollte klare Kritik erlauben, meinte Faber. Er verwies zudem auf die Regierungserfahrung von Ministerpräsident Netanjahu. Dieser sei gewiss in der Lage, die Hardliner in seinem Kabinett einzufangen.