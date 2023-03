Irak-Reise

Annalena Baerbock hält sich bereits seit mehreren Tagen im Irak auf. (Michael Kappeler / dpa )

Dazu besucht sie in der Hauptstadt der kurdischen Autonomiegebiete, Erbil, das von der Bundeswehr geführte "Camp Stephan". Die Bundeswehr berät dort kurdische Sicherheitskräfte im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Für das Programm sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums rund 300 Männer und Frauen im Einsatz - in Erbil, Bagdad und in Jordanien.

Gestern hatte Baerbock Orte von Gräueltaten der IS-Terrormiliz an der Bevölkerungsgruppe der Jesiden besucht. Dabei sicherte sie die Unterstützung Deutschlands beim Wiederaufbau und bei der Verfolgung der Täter zu.

