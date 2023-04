Chinareise

Bundesaußenministerin Baerbock (picture alliance / dpa / Lehtikuva / Emmi Korhonen)

Nach offiziellen Angaben aus Peking kommt Baerbock während ihres bis Samstag dauernden Aufenthalts auch mit ihrem Amtskollegen Qin zusammen. Themen seien unter anderem die bilateralen Beziehungen und das Verhältnis mit der Europäischen Union sowie internationale und regionale Krisenherde.

Vergangene Woche waren bereits Frankreichs Präsident Macron und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in die chinesische Hauptstadt gereist. Dabei hatten sie an Staats- und Parteichef Xi appelliert, seinen Einfluss auf Russland zu nutzen, um auf eine Beendigung des Krieges in der Ukraine hinzuwirken.

