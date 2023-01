Bundesaußenministerin Baerbock besucht Internationalen Strafgerichtshof. (Kay Nietfeld/dpa)

Putin trete die elementarsten Grundsätze des internationalen Rechts mit Füßen, sagte die Grünen-Politikerin vor Gesprächen mit Vertretern des Internationalen Strafgerichtshofes im niederländischen Den Haag. Baerbock beschuldigte die russischen Streitkräfte, Streubomben gegen friedliche Zivilisten einzusetzen und tausende ukrainische Kinder verschleppt zu haben. Dieses völkerrechtswidrige und grausame Wüten sei durch nichts zu rechtfertigen.

Baerbock kommt heute unter anderem mit dem Präsidenten des Internationalen Strafgerichtshofs, Hofmanski, und Chefankläger Khan zusammen. Am Nachmittag will die Ministerin an der Haager Akademie für Völkerrecht eine Rede halten.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.