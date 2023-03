Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) (dpa / picture alliance / Reuhl)

Am Vormittag kommt sie zunächst mit dem Premierminister der kurdischen Autonomiegebiete im Nordirak, Barsani, zusammen. Gestern hatte sie bei ihren Gesprächen in Bagdad der irakischen Regierung die weitere Unterstützung Deutschlands im Kampf gegen die Terrormiliz IS zugesagt. Baerbock erinnerte an die Verfolgung der Volksgruppe der Jesiden durch die Islamisten und betonte, der IS habe die Jesiden verschleppt, versklavt und sie vollständig vernichten wollen. Es bestehe hier eine gemeinsame Verantwortung der Weltgemeinschaft.

