Annalena Baerbock zu Besuch beim Unternehmen Advario. (Michael Kappeler / dpa )

Dort werden seit 1966 deutsche Piloten ausgebildet. Baerbock würdigte die Einrichtung als wichtigen Beitrag zur Sicherheit Deutschlands und Europas. Die Ausbildung in Wichita Falls sei ein praktisches Beispiel für die transatlantische Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Derzeit sind auf dem NATO-Stützpunkt rund 60 Bundeswehrangehörige im Einsatz.

Zuvor hatte sich Baerbock in Houston über neue Entwicklungen in der Energietechnologie informiert. Im Laufe des Tages wird die Grünen-Politikerin in Washington erwartet. Dort trifft sie US-Außenminister Blinken und den republikanischen Minderheitsführer im Senat, McConnell.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.