In Ouallam nördlich der Hauptstadt Niamey informierte sich die Grünen-Politikerin über ein Siedlungsprojekt. Dort sollen Menschen, die vor Terrorismus geflohen sind, eine Chance auf ein neues Leben erhalten, anstatt in Lagern leben zu müssen. Nach dem Besuch eines weiteren Projekts kommt Baerbock in Niamey mit Außenminister Massoudou und Präsident Bazoum zusammen.

Niger gehört zu den ärmsten Ländern der Welt.

