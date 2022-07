Nach G20-Treffen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gibt am Rande des G20-Außenministertreffens in Nusa Dua auf Bali eine Erklärung ab (IMAGO/photothek)

Dort sollen die Folgen des Klimawandels im Mittelpunkt stehen. Baerbock sagte, in der Indo-Pazifik-Region lasse sich in dramatischer Weise beobachten, wie die weltweite Ernährungs- und die Klimakrise mit der Außen- und Sicherheitspolitik verwoben seien. Der steigende Meeresspiegel bedrohe die Inselgruppe Palau in ihrer Exzistenz.

Baerbock hatte zuvor am G20-Außenministertreffen in Indonesien teilgenommen. Dort stand der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine im Mittelpunkt. Baerbock kritisierte den russischen Außenminister Lawrow, der den Saal direkt im Anschluss an seine Rede verlassen hatte. Die Außenministerin warf ihm daraufhin Gesprächsverweigerung vor.

