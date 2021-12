Antrittsbesuch in Berlin Baerbock betont Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen - aber auch die Differenzen

Bundesaußenministerin Baerbock hat bei ihrem Antrittsbesuch in Berlin die Bedeutung der deutsch-französischen Zusammenarbeit in Europa betont. Gleichzeitig verwies die Grünen-Politikerin auf Differenzen mit der Regierung in Paris - etwa in der Klimapolitik.

09.12.2021