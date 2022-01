Außenministerin Annalena Baerbock reist nach Kiew und Moskau. (picture alliance / dpa / Reuters / Pool | Hannibal Hanschke)

In der ukrainischen Hauptstadt ist zunächst ein Treffen mit Vertretern der OSZE-Beobachtermission angesetzt. Zudem will Baerbock mit Präsident Selenskyj und Außenminister Kuleba sprechen. Am Nachmittag reist sie weiter nach Moskau. Dort ist für morgen ein Treffen mit Außenminister Lawrow anberaumt. Vor ihrer Abreise erklärte Baerbock, sie werde in beiden Ländern genau zuhören, aber auch in aller Klarheit die Haltung des Westens erläutern. Man sei bereit zu einem ernsthaften Dialog und zu Schritten, die allen in Europa mehr Sicherheit brächten, auch Russland. Es könnten jedoch keine Abstriche bei Grundprinzipien wie der territorialen Unverletzlichkeit, der freien Bündniswahl und dem Verzicht auf Gewaltandrohung gemacht werden.

Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter sagte im Deutschlandfunk, man müsse sowohl Gesprächsbereitschaft als auch Härte zeigen. Es sei wichtig, Russland klarzumachen, dass man eine weitere Eskalation nicht hinnehmen werde.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.