Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (l.) und der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian (imago/Thomas Imo/photothek)

Baerbock sagte nach einem Gespräch mit ihrem französischen Amtskollegen Le Drian, die neue Bundesregierung werde vom ersten Tag an ein vertrauensvoller Partner sein, auf den sich die Staaten der Europäischen Union verlassen könnten. Die Grünen-Politikerin warb in diesem Zusammenhang für eine starke deutsch-französische Achse. Gleichzeitig räumte sie ein, dass es Themen gebe, in denen man unterschiedliche Positionen vertrete. Als Beispiel nannte Baerbock die französischen Pläne zur Einstufung von Atomkraft als "grüne" Energie.

Mit Blick auf den sich zuspitzenden Ukraine-Konflikt warnte Baerbock vor einer militärischen Eskalation. Lösungen könne man nur auf diplomatischem Weg finden, betonte Baerbock und drohte Russland mit Konsequenzen. Das Land würde einen hohen politischen und vor allem wirtschaftlichen Preis für eine erneute Verletzung der ukrainischen Sicherheit zahlen.

Baerbock sowie auch Le Drian sprachen sich für eine gemeinsame EU-Position bei einem möglichen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking aus.

Am Mittag kommt die Ministerin in Brüssel mit dem EU-Außenbeauftragten Borrell und anschließend mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg zusammen. Morgen wird Baerbock in Polen erwartet.

