Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Ägyptens Außenminister Sameh Schukri (dpa-news/AP/Amr Nabil)

Nach einem Gespräch mit ihrem Amtskollegen Schukri sagte die Grünen-Politikerin, sie habe auf eine restriktivere Politik der Bundesregierung bei Rüstungsexporten hingewiesen. Die Menschenrechts-Situation in Ägypten werde bei Waffenlieferungen künftig einen höheren Stellenwert haben. Ausnahmen seien nur noch in begründeten Einzelfällen und nach sorgfältiger Prüfung möglich, erklärte Baerbock.

Ägypten war in den vergangenen drei Jahren eines der von Deutschland am stärksten mit Rüstungsgütern belieferten Länder. Dort sitzen mehrere Zehntausend Regierungskritiker in Haft. - Die Bundesaußenministerin hatte zuvor Israel und Jordanien besucht.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.