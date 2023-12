Bundesaußenministerin Baerbock beim UNO-Klimagipfel COP28 in Dubai. (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P Albert)

Sie sagte in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, es sollten mehr Nationen in den Fonds zur Abfederung von Klimaschäden in ärmeren Ländern einzahlen. Baerbock nannte konkret China und Saudi-Arabien. Deutschland und die Emirate hatten zu Beginn der Konferenz insgesamt 200 Millionen US-Dollar zugesagt.

Die Weltklimakonferenz geht heute in die entscheidende Phase. Ihr Präsident al-Jaber forderte die Vertreter der Teilnehmerstaaten auf, bei den Gesprächen über ein endgültiges Abkommen ihre Komfortzone zu verlassen. Umstritten ist unter anderem ein Ausstieg aus Öl, Kohle und Gas. Baerbock sagte, auf der Konferenz gebe es nach wie vor mächtige Stimmen aus der alten fossilen Welt.

