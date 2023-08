Annalena Baerbock: "Ich bin dankbar in einem Land zu leben, für das Menschlichkeit gegenüber den Schwächsten der Welt zählt" (Archivbild). (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Für die Ärmsten und Schwächsten seien sie oft die einzige Hoffnung, teilte die Grünen-Politikerin mit. Die Außenministerin verwies auf die große Not in vielen Teilen der Welt. Mehr als 362 Millionen Menschen seien derzeit auf Hilfe angewiesen. In diesem Jahr stelle das Auswärtige Amt gut 2,7 Milliarden Euro an Hilfsgeldern zur Verfügung, betonte Baerbock. Deutschland sei seit vielen Jahren zweitgrößter Geber von humanitärer Hilfe. Dieses Engagement sei auch ein wichtiger geostrategischer Teil der Außenpolitik.

Der Welttag der humanitären Hilfe findet jährlich am 19. August statt. Er soll Bewusstsein für die Arbeit von humanitären Organisationen schaffen und Menschen ehren, die ihr Leben riskieren, um anderen zu helfen.

