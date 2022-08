Turbine für Nord Stream 1

Bundesaußenministerin Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) in Kanada. (Britta Pedersen/dpa)

Bei ihrem Antrittsbesuch in Kanada sagte sie nach einem Treffen mit ihrer Amtskollegin Joly, man habe gemeinsam den Bluff des russischen Präsidenten Putin entlarvt. Seit Juni hat Russland die Gaslieferungen über Nord Stream 1 zurückgefahren. Der Energiekonzern Gazprom begründete dies mit der fehlenden Turbine. Sie wurde in der kanadischen Metropole Montreal von Siemens Energy gewartet und Mitte Juli wieder ausgeliefert. Auf dem Weg nach Russland hängt sie nun aber in Mülheim an der Ruhr fest, weil Gazprom behauptet, dass notwendige Dokumente und Informationen zur Reparatur fehlen. Bundeskanzler Scholz sagte heute bei einem Besuch des Siemens-Energy-Werks in Mühlheim, die Turbine könne jederzeit nach Russland gebracht und eingesetzt werden. Gazprom müsse sie nur anfordern.

