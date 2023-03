Balkanreise

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (dpa / picture alliance / Reuhl)

Der Platz von Nordmazedonien sei ebenso wie der anderer Partner des westlichen Balkans in der Europäischen Union, erklärte Baerbock am Abend in Berlin. Daran bestehe seit dem offiziellen Beginn der Beitrittsverhandlungen im Juli 2022 kein Zweifel. Baerbock erinnerte daran, dass Nordmazedonien in den vergangenen 17 Jahren Fortschritte und teils schmerzhafte Zugeständnisse gemacht habe.

Die Bundesaußenministerin kommt bei ihrem Besuch in der Hauptstadt Skopje unter anderem mit ihrem Amtskollegen Osmani und weiteren Regierungsmitgliedern zusammen. Zudem will sie Vertreter der Opposition treffen. Anschließend reist Baerbock weiter in die georgische Hauptstadt Tiflis.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.