Nach Hinrichtung

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (AFP / JOHN THYS)

Baerbock schrieb auf Twitter, der Demonstrant Mohsen Schekari sei in einem perfiden Schnellverfahren abgeurteilt worden. Das iranische Regime habe ihn hinrichten lassen, weil er anderer Meinung gewesen sei, fügte die Grünen-Politikerin hinzu. Die Drohung mit Hinrichtung werde den Freiheitswillen der Menschen nicht ersticken. Auch das französische Außenministerium verurteilte die Vollstreckung der Todesstrafe scharf. Das Vorgehen stehe in einer Reihe mit anderen inakzeptablen Rechtsverstößen, hieß es in Paris. Auch Menschenrechtsaktivisten sprachen von einem Schauprozess.

Im Iran ist zum ersten Mal seit Beginn der Proteste vor fast drei Monaten ein Todesurteil gegen einen Demonstranten vollstreckt worden.

