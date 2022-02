Mariupol: Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, geht mit Schutzweste und Helm zu einem gepanzerten Fahrzeug. (dpa/Bernd von Jutrczenka)

Der Vertrag müsse wieder mit Leben gefüllt werden, sagte die Grünen-Politikerin bei einem Besuch der Frontlinie zwischen den Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten. Baerbock kritisierte die häufigen Verstöße gegen das Abkommen.

In die Ukraine reiste heute auch der französische Präsident Macron. Er sagte nach einem Treffen in Minsk mit Staatschef Selenskij, bis zu einer Lösung der Krise an der russisch-ukrainischen Grenze werde es vermutlich noch Monate dauern. Immerhin habe ihm der russische Präsident Putin bei dem gestrigen Treffen in Moskau zugesagt, auf eine weitere Eskalation zu verzichten. Putins Sprecher Peskow dementierte allerdings Angaben der französischen Regierung, wonach Putin einen Verzicht auf weitere Militärmanöver an der Grenze erklärt habe.

Macron wird am Abend in Berlin zu Beratungen mit Bundeskanzler Scholz und dem polnischen Präsidenten Duda verwartet.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.