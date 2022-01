Außenministerin Baerbock in der Pressekonferenz mit ihrem italienischen Kollegen Di Maio. (Oliver Weiken/dpa)

Der wichtigste Hebel sei die Einigkeit, sagte Baerbock nach Beratungen mit ihrem italienischen Kollegen Di Maio in Rom. Aus diesem Grund stimme man sich regelmäßig eng ab, so etwa am Ende der Woche bei einem Treffen der EU-Außenminister. Im Übrigen führe der einzige Weg aus der Krise über Dialog. Ebenso klar sei auch, dass eine erneute Verletzung ukrainischer Souveränität durch Russland schwerwiegende Konsequenzen hätte, erklärte Baerbock.

In Genf hatten heute Vormittag die Gespräche zwischen den USA und Russland über die Ukraine-Krise begonnen. Im Mittelpunkt stehen der russische Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze und die Forderung Moskaus nach Sicherheitsgarantien der Nato.

Stoltenberg: Kiew hat ein Recht auf Verteidigung

Nato-Generalsekretär Stoltenberg wies die russischen Forderungen erneut zurück. Das Militärbündnis werde die Ukraine weiter auf dem Weg zur Nato-Mitgliedschaft unterstützen, sagte Stoltenberg vor Beratungen mit der ukrainischen Vize-Regierungschefin Stefanischina in Brüssel. Kiew habe das Recht, sich zu verteidigen, und die Nato werde der ukrainischen Regierung dabei helfen. Stoltenberg bekräftigte, ein möglicher russischer Angriff auf die Ukraine hätte einen hohen Preis.

