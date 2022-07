Bundesaußenministerin Baerbock (IMAGO / photothek / Florian Gaertner)

Die Grünen-Politikerin besuchte das ehemalige Gefängnis der NS-Kommandantur in Athan, in dem zwischen 1941 und 1944 Tausende Widerstandskämpfer und Zivilisten inhaftiert und gefoltert wurden. Anschließend legte sie Blumen am Holocaust-Mahnmal in der griechischen Hauptstadt nieder.

Im Rahmen ihres Besuchs wird Baerbock heute auch im Frontex-Verbindungsbüro im Hafen von Piräus erwartet. Zudem will sich die Ministerin in einem Flüchtlingslager ein Bild der Lage machen. Morgen reist Baerbock nach Ankara weiter. Die deutsche Außenministerin hatte Griechenland und die Türkei dazu aufgerufen, angesichts der Bedrohung durch Russland ihre Spannungen beizulegen

Diese Nachricht wurde am 28.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.