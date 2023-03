Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) (dpa / picture alliance / Reuhl)

Sie sagte bei einem Besuch in der Hauptstadt Bagdad, der IS habe die Jesiden verschleppt, versklavt und sie vollständig vernichten wollen. Es bestehe hier eine gemeinsame Verantwortung der Weltgemeinschaft, die diesen Genozid nicht verhindert habe. Der Druck auf den IS müsse aufrechterhalten werden. Baerbock war in Bagdad mit ihrem irakischen Außenminister Hussein zusammengekommen. Sie wollte anschließend auch Ministerpräsident al-Sudani treffen. Am Abend fliegt die Außenministerin in die kurdischen Autonomiegebiete im Norden des Landes.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.