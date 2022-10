Reparationszahlungen

Außenministerin Baerbock besucht Polen (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Diese Frage sei für Deutschland abgeschlossen, sagte die Grünen-Politikerin während eines Besuchs in Warschau. Deutschland stehe ohne Wenn und Aber zu seiner historischen Verantwortung - es könne keinen Schlussstrich geben, erklärte Baerbock. Beim Aufbau der Europäischen Union seien jedoch rechtlich verbindliche Grundlagen geschaffen worden, an die sich Deutschland halte. Zudem regele der Zwei-plus-Vier-Vertrag von 1990 die außenpolitischen Folgen der deutschen Einheit.

Gestern hatte der polnische Außenminister Rau eine diplomatische Note über Reparationsforderungen an Deutschland unterzeichnet. Diese werde dem Auswärtigen Amt in Berlin übergeben, hieß es. Die polnische Regierung thematisiert in regelmäßigen Abständen entsprechende Entschädigungszahlungen. Zuletzt hatte im September eine Parlamentskommission ein Gutachten vorgelegt, in dem die Weltkriegsschäden in Polen auf mehr als 1,3 Billionen Euro beziffert werden.

